Защитные маски на 3,8 миллиона евро госучреждениям поставит фирма семьи экс-главы Минздрава

Как выяснило агентство LETA в Министерстве обороны, всего предприятие поставит госучреждениям 7 816 000 масок двух типов.

Согласно информации Firmas.lv, владельцем работающей в сфере фармацевтического бизнеса Saules aptieka является сын Белевича Артур Билевич, а должность одного из членов правления предприятия занимает супруга бывшего политика.

Оборот предприятия в 2018 году составил 19 328 077 евро, а прибыль - 1 114 649 евро. Данные за 2019 год еще не доступны.

Кроме того, на этой неделе VAMOIC заключил договор на 363 201 с предприятием Brief на поставку одноразовых медицинских перчаток. Всего будут поставлены 408 092 пар перчаток. По данным Firmas.lv, зарегистрированное в Марупе предприятие принадлежит Илдзе Войте. Оборот компании в прошлом году составил 137 648 евро, а прибыль - 8985 евро.

В свою очередь третью организованную VAMOIC закупку в связи с Covid-19 получило екабпилсское предприятие Tavol. И в этой закупке предприятие должно будет поставить респираторы. Сумма договора - 31 334 евро.

Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс на этой неделе указал, что VAMOIC до начала июня планирует обеспечить резервы средств индивидуальной защиты на три месяца для нужд госструктур.

Ранее VAMOIC уже заключил ряд закупочных договоров с различными предприятиями, зарегистрированными в Латвии и Сингапуре.