Литва расширила список стран, из которых можно приехать и не уходить на самоизоляцию

В соответствии с постановлением правительства Литвы, можно устраивать культурные, развлекательные или спортивные мероприятия со зрителями. Теперь на мероприятиях на открытом воздухе может быть не более 300 зрителей, в закрытых пространствах - не более 100.

Со временем разрешенное число зрителей будет увеличиваться.

Все посетители мероприятий обязаны быть в масках, соблюдать расстояние не менее одного метра на открытом воздухе и не менее двух метров - в закрытых помещениях. Требования к расстоянию не распространяются на членов семьи.

С понедельника в школы могут вернуться ученики старших классов. Самоуправления могут решить, возобновить ли процесс обучения в школах.

На один час дольше (до 23 часов) разрешено продлить время работы кафе, ресторанов, баров, ночных клубов.

Кроме того с понедельника в Литву можно приехать из тех стран, где заболеваемость коронавирусом в течение двух последних недель не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.

На приезжающих из таких стран не распространяется требование самоизолироваться на две недели. Список стран будет обнародовать министр здравоохранения каждый понедельник.

Кроме того, с полуночи 1 июня отменен контроль на границе Литвы и Латвии, который литовские пограничники осуществляли с начала карантина.

Карантин из-за коронавируса был объявлен в Литве 16 марта, в прошлую среду он продлен до 16 июня.