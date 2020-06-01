Rimi прекращает закупку видов рыбы, входящих в Красный список

Rimi является первым розничным продавцом в странах Балтии, который уже в течение ближайших месяцев прекратит торговать рыбой из Красного списка, поддерживая таким образом принципы ответственного рыболовства.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, более 85% запасов морепродуктов и рыбы вылавливаются с превышением установленных объемов или выловлены полностью. Это чревато негативными экологическими и социальными последствиями для всего мира.

Rimi тщательно проанализировал свой ассортимент рыбы и морепродуктов, после чего решил прекратить закупку рыбы и морепродуктов, включенных в Красный список Всемирного фонда природы.

В Красный список включены виды рыбы и морепродуктов, вылов или выращивание которых не являются экологичными, вредят окружающей среде и обитающим в ней живым организмам. Также в список включены те виды рыбы, для вылова которых используются нелегальные методы рыболовства, а также в процессе выращивания загрязняются водоемы, в результате чего наносится ущерб их экосистемы.

Сообщается, что RIMI прекратит закупать тропические креветки, пангасиус, треску, угорь, радужную форель, черный палтус, выловленные или выращенные вредным способом.

"В настоящее время на складе Rimi имеется менее 10% рыбы и морепродуктов из Красного списка. Эту продукцию планируется распродать, чтобы предотвратить образование продовольственных отходов.

В свою очередь, в дальнейшем мы не будем заказывать виды рыбы и морепродуктов, входящих в Красный список – мы прекратим закупать рыбу и морепродукты, выловленные или выращенные неэкологичным и вредным способом", - говорит директор департамента категорий Rimi Latvia Милан Блумс.

В целях содействия изменениям привычек покупателей и побуждения их к более экологичному выбору, Rimi вместе с Всемирным фондом природы будет информировать клиентов и разместит в магазинах информационные материалы, чтобы клиенты могли более осознанно выбирать продукты из широкого ассортимента морепродуктов Rimi.

Программа Балтийского моря Всемирного фонда природы является частью регионального сотрудничества, которое частично координирует Балтийская программа WWF (The World Wide Fund for Nature). Ее цель – улучшить экосистему Балтийского моря. У бюро каждого государства есть Рыбный гид, адаптированный к рынку морепродуктов конкретной страны.

"Экологические проблемы Балтийского моря, а также чрезмерный вылов рыбы угрожают рыбным запасам, морской экосистеме, средствам к существованию и прибрежным общинам. В качестве части Балтийской программы WWF Всемирный фонд природы сотрудничает с рыбаками, правительством, региональными советами и участниками рынка, чтобы содействовать более экологичной практике рыболовства.

Rimi является одним из основных элементов, поддерживающих эту инициативу, и мы искренне надеемся на то, что тесное сотрудничество и активное вовлечение общества дадут возможность восстановить экосистему Балтийского моря", – говорит директор Всемирного фонда природы Янис Розитис.