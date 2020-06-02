Вт, 2.06.2020
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"Водка в топе". Растут продажи во время кризиса Covid-19

Latvijas balzāms, производство водки

ФОТО: / LETA

Во время кризиса, вызванного Covid-19, в мире выросли продажи водки, заявил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия по производству алкогольных напитков Latvijas balzams Интарс Гейданс.

"Водка в топе. На латвийском рынке она всегда была в топе, мы не большие любители рома, виски или джина. В мире же водка не была на первом месте, однако, если до кризиса ее продажи снижались, то теперь растут", - рассказал он.

Комментируя разрешение на торговлю алкоголем в интернете в Латвии, Гейданс заявил, что момент для ее начала выбран удачно, хотя объемы продаж в интернете и невелики. С этой точки зрения Латвия отставала от других стран.

Судить о результатах торговли в интернете - спросе и реальной отдаче - пока преждевременно, добавил Гейданс.

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