В Риге открывается новый магазин брендовой посуды и кухонных принадлежностей

В открытие нового магазина было инвестировано порядка 95 тысяч евро и в данный момент это самый большой магазин нашего бренда в Латвии, сообщили RUS TVNET в Fissman.

В новом магазине будет представлено более 2 тысяч единиц товара.

ФОТО: Пресс-фото

"По-прежнему самым популярным товаром являются сковороды, но мы заметили, что кризис существенно изменил привычки покупателей – сейчас покупают более дорогой товар, выбирают тщательнее и ищут качество. Ощутимо стало, что жители теперь больше готовят дома, поскольку возрос спрос на принадлежности для выпечки, аксессуары и кухонные ножи. Этой весной намного больше покупали термосы и бутылки для воды. Интересное наблюдение – очень возросло количество покупателей-мужчин", - рассказывает руководитель бренда в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

На латвийский рынок производитель кухонной посуды и принадлежностей Fissman вошел три года назад. Бренд представлен в Европе, Восточной Европе, на Среднем Востоке и в Азии. Всего в мире в данный момент порядка 400 магазинов Fissman. В Латвии магазины Fissman открыты в торговых центрах Alfa, Domina, Damme, Mols, а теперь и в Origo.