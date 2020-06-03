Из Гамбурга в Ригу. В Латвии открылся новый интернет-магазин одежды

About You уже доступен клиентам в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Словении, начинает свою деятельность во всех трех странах Балтии, сообщили

Приобретать товары можно посредством любого устройства – на стационарном компьютере, планшете, смартфоне и в приложении для смартфонов. В Латвии в интернет-магазине доступен большой выбор – более 100 000 товаров, которые предлагают около 600 брендов; многие из них на латвийском рынке появились впервые.

About You - европейская компания со штаб-квартирой в Гамбурге (Германия), работающая в сфере моды и технологий. Ее в 2014 году создали занятые цифровым предпринимательством. За шесть лет компания стала одним из крупнейших розничных продавцов одежды в Европе с годовым доходом 742 миллиона евро (в 2019-2020 году).