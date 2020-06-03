VARAM получит 41,5 млн евро из фондов ЕС на меры по преодолению кризиса Covid-19

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) для реализации различных инициатив с целью преодоления кризиса Covid-19 получит 41,5 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС), следует из сообщения Министерства финансов о мерах по преодолению кризиса и оздоровлению экономики.
План предполагает, что из фондов ЕС на меры, касающиеся биоразлагаемых отходов, региональных инвестиций и реализации информационно-коммуникационных проектов, в общей сложности будет выделено 37 млн евро, а на проекты энергоэффективности в этом году - 4,5 млн евро.
VARAM планирует усовершенствовать систему переработки отходов в Латвии, позволив существенно сократить объем захоронений биоразлагаемых отходов на полигонах.
Кроме того, министерство планирует организовать отбор проектов для повышения энергоэффективности муниципальных зданий для реализации уже в этом году.
Как сообщалось, Кабинет министров 2 июня постановил распределить на различные инициативы министерств 600 млн евро, в том числе 103,2 млн евро выделены на проекты медицинской инфраструктуры.
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