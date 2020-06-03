VARAM получит 41,5 млн евро из фондов ЕС на меры по преодолению кризиса Covid-19

План предполагает, что из фондов ЕС на меры, касающиеся биоразлагаемых отходов, региональных инвестиций и реализации информационно-коммуникационных проектов, в общей сложности будет выделено 37 млн евро, а на проекты энергоэффективности в этом году - 4,5 млн евро.

VARAM планирует усовершенствовать систему переработки отходов в Латвии, позволив существенно сократить объем захоронений биоразлагаемых отходов на полигонах.

Кроме того, министерство планирует организовать отбор проектов для повышения энергоэффективности муниципальных зданий для реализации уже в этом году.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 июня постановил распределить на различные инициативы министерств 600 млн евро, в том числе 103,2 млн евро выделены на проекты медицинской инфраструктуры.