Яблоко раздора: строительству парка ветрогенераторов мешает общественное мнение

Он подчеркнул, что с начала деятельности в Латвии в 2011 году компания провела определенные государством подготовительные работы, чтобы продвижение проекта в Тукумском крае прошло успешно.

Галвиньш отметил, что было получено положительное заключение от экспертов Государственного бюро по надзору за окружающей средой, которые после оценки влияния постройки ветряного парка на окружающую среду заключили, что с отдельными изменениями реализация проекта по строительству 22 ветряных турбин в Тукумском крае возможна.

Поддержку реализации проекта выразил также ряд значимых неправительственных организаций, которые указали на экономическую и социальную выгоду проекта на региональном уровне, а также его значение в контексте национальной безопасности.

По словам Галвиньша, с самого начала разработки проекта для компании был важен конструктивный диалог с Тукумской краевой думой, однако в ходе длительного процесса развития ветряного парка сменилось руководство самоуправления.

Галвиньш положительно отозвался о работе предыдущего председателя думы, однако со сменой руководства сменилось и отношение думы к строительству ветряного парка. В итоге Тукумская краевая дума приняла решение не поддерживать строительство ветряного парка Pienava в Тукумском крае.

Дума приняла это решение на основе объемного заключения о возможном негативном влиянии строительства ветряного парка на окружающую среду, особенно на птиц и охраняемые виды летучих мышей. В документе были высказаны сомнения о безопасности ветрогенераторов в случае аварий и пожаров, а также подчеркнуты другие аспекты.

Дума заявила, что ни один строительный проект в Тукумском крае еще не вызывал такого количества общественных протестов.

Против строительства парка ветрогенераторов Pienava было получено 10 326 подписанных жителями возражений.

Галвиньш в свою очередь подчеркивает, что дума не приняла во внимание мнение экспертов Государственного бюро по надзору за окружающей средой и, возможно, под влиянием общественных протестов приняла эмоциональное решение, тем самым лишив Латвию более 110 млн евро инвестиций, которые очень пригодились бы во время нынешнего кризиса.

"Несмотря на то, что сектор ветроэнергетики во всем мире стремительно развивается, отрасль сталкивается с одной и той же проблемой - общество поддерживает производство ветряной энергии, но не хочет видеть ветряных парков поблизости", - сказал Галвиньш, подчеркнув, что и Латвия не стала исключением из этого правила.

По его словам, подобные решения свидетельствуют о том, что инвесторы не могут положиться на существующее в Латвии регулирование, ведь, даже при получении положительного заключения, позволяющего реализацию проекта, самоуправление может его запретить.

"Я считаю, что решения таких сложных вопросов должны рассматриваться не только на уровне самоуправлений, но и в масштабе государства", - подчеркнул Галвиньш.

Компания Eolus была зарегистрирована в Латвии в 2011 году, ее уставной капитал составил 2845 евро, гласит информация Firmas.lv. Владельцем компании является шведское предприятие Eolus Vind Aktiebolag.