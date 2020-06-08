В Плявниеках пенсионеру стало плохо за рулем: он выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Там мужчина подчтенного возраста, находившийся за рулем Volkswagen Passat, выехал на встречную полосу и вызвал фронтальное столкновение. Оказалось, что злую шутку с пенсионером сыграло его состояние здоровья, сообщает Degpunktā.

Галерея: ДТП на улице Лубанас

"Знаете, я просто ехал и мне как-то плохо стало. Я закрыл глаза и... Скорость не была большая. Так неожиданно все произошло. Я на самом деле не могу сказать, может и усталость. Я вообще лечусь. Кардиология, диабет. Лечусь в поликлинике МВД, сам я пенсионер. Это первая моя такая авария", - рассказал виновник ДТП.

ФОТО: Degpunktā

Пострадавших в аварии нет, поэтому в этот раз гидравлические инструменты спасателей, которые обычно пускают в дело при тяжелых авариях, не использовались. Но ситуация с сидения водителя Mazda выглядела страшной.

"Со встречной полосы эта черная машина в темпе двинулась на меня. Я пыталась затормозить, я это чувствовала... я уже и не ехала быстро... он... я не знаю, что та белая делала... он врезался в ту белую. Я мимо них уже не могла проехать. Я что-то такое и не видела. У меня никогда такого удара не было, я думала, та белая машина на себя все приняла. Неприятно", - рассказала водитель Mazda Инара.

ФОТО: Degpunktā

Стражи порядка подтвердили, что водитель Volkswagen в момент аварии находился за рулем трезвым, поэтому и уголовного процесса не будет - начато административное делопроизводство. Пока полицейские писали протоколы, спасатели с помощью абсорбентов собрали разлившиеся масло и топливо, а медики приняли решение водителя Volkswagen и его даму все-таки доставить в больницу, чтобы провести всеобщую проверку здоровья.

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