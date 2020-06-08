Пн, 8.06.2020
Убийство Джорджа Флойда - это не причина, а скорее последняя капля. Даже жестокость полиции является лишь симптомом. Главная причина - превосходство белых, расизм и тому подобные проблемы, которые США не могут решить. Клифорд Скотт, эксперт по поведению толпы в Кильском университете
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В Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером в воскресенье в Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих и ранил из огнестрельного оружия одного человека, сообщает AP.

Информации о других пострадавших в результате данного инцидента людях нет.

Пожарный департамент Сиэтла сообщил, что ранение получил 27-летний мужчина, его доставили в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Газета The Seattle Times сообщила, что мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих и выстрелил в мужчину, который подошел к машине со стороны водителя, очевидно, пытаясь его остановить. После этого водитель вышел из автомобиля и с оружием в руках пошел к полицейским, которые его задержали.

Нескольким свидетелям, в том числе журналисту The Seattle Times, удалось частично снять происходящее на видео.

В Сиэтле, как и во многих других городах США, проходят протесты против расизма и насилия со стороны полиции.

Протесты вызвала смерть задержанного афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, однако параллельно с протестами в крупных городах США прошли и масштабные погромы, уличное насилие, мародерство и поджоги зданий.

Галерея: В Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих

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