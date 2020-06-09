FID заморозила все средства благотворительного фонда Филя и Берниса

Служба финансовой разведки (FID) без запроса информации заморозила в двух банках все средства благотворительного фонда Novum Riga Charitable Foundation, принадлежащего владельцам ликвидируемого ABLV Bank Эрнесту Бернису и Олегу Филю, сообщает газета Diena.
Распоряжение FID предусматривает заморозку средств благотворительной организации по меньшей мере на 45 дней.
Опрошенные изданием адвокаты отметили, что подобный прецедент, когда замораживаются сразу все средства компании, в данном случае - фонда, в Латвии, возможно, произошел впервые.
Фонд планирует оспорить распоряжение FID.
В распоряжении FID указывается, что появились подозрения о том, что банковские счета, которые фонд открыл после прекращения деятельности банка в 2018 года, возможно, используются для легализации нажитых преступным путем средств.
Однако распоряжение FID, по словам представителей фонда, издано фактически без конкретного обоснования и не дает ясности о причинах заморозки средств, а также усложняет обжалование решения.
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