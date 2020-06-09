FID заморозила все средства благотворительного фонда Филя и Берниса

Распоряжение FID предусматривает заморозку средств благотворительной организации по меньшей мере на 45 дней.

Опрошенные изданием адвокаты отметили, что подобный прецедент, когда замораживаются сразу все средства компании, в данном случае - фонда, в Латвии, возможно, произошел впервые.

Фонд планирует оспорить распоряжение FID.

В распоряжении FID указывается, что появились подозрения о том, что банковские счета, которые фонд открыл после прекращения деятельности банка в 2018 года, возможно, используются для легализации нажитых преступным путем средств.

Однако распоряжение FID, по словам представителей фонда, издано фактически без конкретного обоснования и не дает ясности о причинах заморозки средств, а также усложняет обжалование решения.