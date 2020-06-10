Maxima разработала собственное мобильное приложение: с его помощью можно оплачивать покупки

Новое приложение сделает процесс покупок еще более удобным и быстрым, что функционально превращает его в повседневного союзника при покупке продуктов питания и бытовых товаров.

К приложению можно привязать свою карту лояльности Paldies, благодаря чему освободится место в кошельке, к тому же она всегда будет в телефоне клиента, позволяя в одном месте узнавать обо всех особых предложениях программы лояльности Paldies, при этом они будут автоматически доступны пользователям приложения.

Приложение Maxima дает возможность отслеживать свои расходы, содержимое покупок, экономию, а также у клиентов появится возможность ориентироваться, находя ближайший магазин по координатам GPS. Кроме того, у новых участников программы лояльности будет возможность бесплатно создать в приложении виртуальную карту Paldies и пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет программа лояльности.

Для осуществления платежей с телефона к приложению можно привязать выданные в Латвии платежные карты. Максимальная сумма расчетов составляет 150 евро.

Совершая покупку в одном из магазинов Maxima при помощи приложения, нужно телефоном отсканировать QR-код в кассе самообслуживания или обычной кассе и выбрать способ оплаты.

Мобильное приложение Maxima можно скачать в Google Play, App Store и Huawei AppGallery, введя в строку поиска ключевое слово Maxima.