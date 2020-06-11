Низшая точка была в апреле. Пандемия снизила стоимость экспорта латвийских товаров

Зафиксированный в апреле спад экспорта является крупнейшим с октября 2009 года, и на него в большой степени повлияли последствия пандемии, отметили в министерстве.

"Значительное снижение внешнего спроса в мире было предсказуемым, на это указывали и показатели экономического сентимента в Европейском союзе (ЕС), США и Китае, и прогнозы международных организаций о глобальном экономическом развитии и внешней торговле.

Во многих странах мира было объявлено чрезвычайное положение, их границы в апреле были закрыты, но международное перемещение товаров не было столь жестко ограничено, как перемещение людей", - пояснили в Минфине, добавив, что самоизоляция и введение карантина, особенно в странах ЕС, которые являются крупнейшим для Латвии экспортным рынком, существенно уменьшило экономическую активность, поэтому сократился спрос на латвийские товары.

Данные Европейской комиссии говорят о небольшом росте индекса экономического сентимента в ЕС в мае после значительного падения в апреле этого года. Минфин объясняет это тем, что мнение потребителей и представителей бизнеса из стран ЕС о дальнейшем развитии экономики стабилизировалось.

"Можно считать, что низшая точка в экономике ЕС была достигнута в апреле и сейчас наблюдается постепенное восстановление экономической активности.

Однако внешний спрос все еще останется слабым, что негативно скажется на дальнейшем развитии экспорта латвийских товаров. Самые новые прогнозы Еврокомиссии свидетельствуют о том, что спад внутреннего валового продукта ЕС во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года составит 14,2%", - заявили в Минфине.

Министерство прогнозирует, что снижение стоимости экспорта товаров в мае и июне по сравнению с соответствующим периодом прошлого года может достигнуть двузначных цифр, и во втором квартале этого года произойдет значительное снижение стоимости экспорта.

"Если говорить о перспективах развития экспорта во второй половине года, ожидается, что спад экспорта, безусловно, уменьшится с учетом стабилизации экономического сентимента в ЕС и планируемой отменой чрезвычайного положения, а также запланированной поддержкой для стран ЕС", - отмечает Минфин.

За первые четыре месяца этого года Латвия экспортировала товаров на 4,165 млрд евро, что на 0,8% или 35,2 млн евро меньше, чем за соответствующий период 2019 года, а импортировала товаров на 4,654 млрд евро, что на 8,7% или 443,5 млн евро меньше.