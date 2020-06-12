Видео ⟩ В Пурвциемсе ворона пересекает дорогу так, что может собой гордиться

На видео видно, как ворона гордо начинает переходить дорогу по зебре. Ну а что? Она действительно может собой гордиться: судя по красному сигналу светофора - у нее был зеленый, и птица не нарушила никаких правил!

Видео: В Пурвциемсе ворона переходит дорогу

Вы это видели? Похоже, она знает ПДД лучше некоторых граждан, что, к слову, отметили и комментаторы!

"Какая умничка! Хочется расцеловать в клювик!", "Ого, все по правилам!", "О как! Многим надо учиться, как дорогу переходить! А то столько любителей на красный шагать", "Ну ё-моё, уже птицы умнее людей стали!" - писали пользователи под видео. (Пунктуация и орфография авторов - сохранены. - Прим. ред.)

Тут нельзя не отметить, что птицы в Латвии становятся все сознательнее. Например, в начале этого месяца RUS TVNET писал о семействе лебедей, которое прогулочным шагом и никуда не спеша переходило пешеходный переход. Этот момент тоже попал на видео.