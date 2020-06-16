В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

Всего с начала пандемии протестировано 129 836 человек, выявлено 1098 случаев заболевания.

После Covid-19 выздоровели 875 человек, умерли - 28.

LETA отмечает, что в настоящее время зарегистрировано 195 активных случая заболевания Covid-19, выздоровело почти 80%.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.