В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, сделан 1691 тест. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии протестировано 129 836 человек, выявлено 1098 случаев заболевания.
После Covid-19 выздоровели 875 человек, умерли - 28.
LETA отмечает, что в настоящее время зарегистрировано 195 активных случая заболевания Covid-19, выздоровело почти 80%.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.
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