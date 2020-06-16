Вт, 16.06.2020
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В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

Иллюстративное фото

ФОТО: JAN HETFLEISCH / EPA

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, сделан 1691 тест. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

 

Всего с начала пандемии протестировано 129 836 человек, выявлено 1098 случаев заболевания. 

После Covid-19 выздоровели 875 человек, умерли - 28.

LETA отмечает, что в настоящее время зарегистрировано 195 активных случая заболевания Covid-19, выздоровело почти 80%.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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