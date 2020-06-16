Фото ⟩ Жильцы денационализированных домов вышли на пикет

Утром во вторник, 16 июня, у Сейма в пикете жильцов денационализированных домов приняли участие около 20 человек, протестуя против рассматриваемых поправок к закону об аренде жилых помещений.
В пикете участвовали в основном люди старшего поколения.
По мнению протестующих, новый закон отменит бессрочные договоры аренды и разрушит существующий механизм защиты жильцов.
У участников пикета в руках были плакаты
"Мы не просим помощи - требуем выполнения решения Верховного совета от 1991 года", "Кто выполнит обещанное?".
Участники пикета соблюдали двухметровую дистанцию. Ни один из депутатов Сейма на переговоры с ними не вышел.
Как ранее заявили в Латвийской ассоциации арендаторов и квартировладельцев денационализированных и муниципальных домов, этот законопроект отменяет бессрочные договоры аренды и разрушает существующую систему защиты прав арендаторов.
Жильцы денационализированных домов, которые на основе бессрочных договоров аренды прожили в этих домах несколько десятилетий, становятся так же бесправны, как и новые арендаторы, и в перспективе могут пополнить ряды бездомных.
Новый закон предусматривает, в частности, что арендные договоры в течение двух лет должны быть перезаключены.
Галерея: Пикет жильцов денационализированных домов
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