Фото ⟩ Жильцы денационализированных домов вышли на пикет

В пикете участвовали в основном люди старшего поколения.

По мнению протестующих, новый закон отменит бессрочные договоры аренды и разрушит существующий механизм защиты жильцов.

У участников пикета в руках были плакаты

"Мы не просим помощи - требуем выполнения решения Верховного совета от 1991 года", "Кто выполнит обещанное?".

Участники пикета соблюдали двухметровую дистанцию. Ни один из депутатов Сейма на переговоры с ними не вышел.

Как ранее заявили в Латвийской ассоциации арендаторов и квартировладельцев денационализированных и муниципальных домов, этот законопроект отменяет бессрочные договоры аренды и разрушает существующую систему защиты прав арендаторов.

Жильцы денационализированных домов, которые на основе бессрочных договоров аренды прожили в этих домах несколько десятилетий, становятся так же бесправны, как и новые арендаторы, и в перспективе могут пополнить ряды бездомных.

Новый закон предусматривает, в частности, что арендные договоры в течение двух лет должны быть перезаключены.

Галерея: Пикет жильцов денационализированных домов