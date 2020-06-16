airBaltic назвала самые популярные маршруты после возобновления полетов

В этот период наибольшей популярностью пользовались маршруты из Франкфурта, Осло и Амстердама в Ригу.

Из этих направлений больше всего билетов бронируется на полеты airBaltic в Дубровник, Сплит, Рим и Ниццу.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Мюнхен, Осло, Париж, Таллин, Вену и Вильнюс.

Авиакомпания также постепенно возобновляет полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, а также в Рим, Катанию и Милан в Италии и по другим направлениям.