Видео ⟩ Водители такси выехали на протест

Начало мероприятия заявлено на 8:00 у торгового центра Spice, около 9:00 планируется достичь здание Кабинета министров, вокруг которого водители покружат 15-20 минут, а к 9:40 подъедут к зданию Министерства сообщения.

Цель акции - протест против несоответствия фиксированных тарифов фактическим показаниям счетчиков, тем самым нарушая закон автоперевозчиков и фактически вынуждая водителя покрывать разницу между фактической уплаченной суммой и значением, показанным в счетчике.

Вторая цель участников акции состоит в том, чтобы протестовать против неустановленной минимальной стоимости такси, в результате чего на рынке образуются демпинговые цены, способствующие теневой экономике и ставящие водителей в социально невыгодные условия.