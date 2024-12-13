Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот год до 0,1%

Прогноз прироста ВВП на 2025 год снижен с 2,6% до 2,1%, а прогноз на 2026 год сохранен на уровне 3%. В 2027 году прогнозируется рост экономики в размере 3,3%.

Как указал Банк Латвии, пересмотр прогноза прироста ВВП в этом году в сторону понижения обусловлен в основном слабым развитием экономики.

В 2025 году банк прогнозирует усиление роста за счет частного потребления, экспорта и инвестиций.

В то же время прогнозы сделаны на фоне сохраняющейся высокой неопределенности, учитывая проблемы экономики Германии, планы Дональда Трампа по введению высоких тарифов на импорт после того, как он вступит в должность президента США, и события в соседних регионах Европы.

Как отмечает Банк Латвии, несмотря на улучшение настроений потребителей, частное потребление остается слабым, и домохозяйства предпочитают восполнять сбережения, уменьшившиеся из-за инфляции.

Потребление правительственного сектора остается стабильной опорой экономики, но оно не может долго поддерживать рост, предупреждает центральный банк.