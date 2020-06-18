За 3,71 млн евро в Риге отремонтируют улицу Чака

Проект предусматривает реконструкцию дорожного покрытия на участке улиц Марияс и Чака от ул. Меркеля до ул. Пернавас.

На тротуарах изношенное дорожное покрытие будет заменено плиткой, будут отремонтированы бордюры, заменены люки коммуникаций, нанесена новая горизонтальная разметка.

Проект не предусматривает создание велодорожки. После ремонта дорожного покрытия в будущем году запланированы работы по благоустройству с установкой скамеек, велоштативов, посадкой деревьев.