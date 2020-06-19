В Латвии - два новых случая Covid-19 за сутки

За последние сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19. За сутки сделано 1324 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии протестировано 134 881 человек, выявлено 1110 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 172 пациента, переболевших Covid-19.
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