В Латвии за сутки ни одного нового случая Covid-19

За последние сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. За сутки сделано 1163 теста. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии протестировано 139 024 человека, выявлено 1111 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки нет и новых госпитализированных пациентов с Covid-19.
В больницах находятся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 173 пациента, переболевших Covid-19.
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