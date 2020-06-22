Пн, 22.06.2020
У меня сложилось впечатление, что информация о задержаниях была подана так, как будто это случилось где-то в другом месте, будто это произошло не в СГД. Министр финансов Янис Рейрс о преступлениях сотрудников СГД

В Латвии за сутки ни одного нового случая Covid-19

Тест на Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. За сутки сделано 1163 теста. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

 

Всего с начала пандемии протестировано 139 024 человека, выявлено 1111 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки нет и новых госпитализированных пациентов с Covid-19.

В больницах находятся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 173 пациента, переболевших Covid-19.

 
 
 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ