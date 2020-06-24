В Латвии уже четвертые сутки подряд не обнаружено новых случаев Covid-19

Четвертые сутки подряд в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. За сутки сделано 1276 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии протестировано 141 713 человек, выявлено 1111 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.
За последние сутки не было новых госпитализированных пациентов с Covid-19.
В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 175 пациентов, переболевших Covid-19.
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