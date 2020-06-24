Ср, 24.06.2020
"Лечение" похмелья алкоголем - это миф. К тому же, это может способствовать развитию нездоровых привычек и зависимости от алкоголя. Занда Озолиня, фармацевт

В Латвии уже четвертые сутки подряд не обнаружено новых случаев Covid-19

Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Четвертые сутки подряд в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. За сутки сделано 1276 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

 

Всего с начала пандемии протестировано 141 713  человек, выявлено 1111 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

За последние сутки не было новых госпитализированных пациентов с Covid-19.

В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 175 пациентов, переболевших Covid-19.

 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ