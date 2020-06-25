Чт, 25.06.2020
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На следующей неделе в Риге начнут курсировать маршрутки; скидок больше не будет

Транспорт Rīgas satiksme

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 29 июня в Риге вновь будут курсировать маршрутки, но в дальнейшем перевозить пассажиров по городу они будут только по рабочим дням, сообщили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme.

Одновременно с понедельника вступят в силу изменения в нумерации ряда микроавтобусов, так как льготы на проезд в них действовать больше не будут.

Номер маршрутки 203 сменится на 303, 204 - на 304, 209 - на 309, 214 - на 314, 224 - на 324, 233 - на 333, 263 - на 363, а 271- на 371.

Маршрутка номер 300 "Привокзальная площадь - Вецдаугава" будет курсировать и по рабочим дням, и по выходным.

Маршруты будут обслуживать микроавтобусы оранжево-белого и сине-белого цвета.

Движение маршруток в Риге было приостановлено с началом пандемии Covid-19.

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