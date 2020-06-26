Движение по двум полосам. На Юрмальском шоссе возобновляются ремонтные работы

Сегодня, 26 июня, возобновляются ремонтные работы на Юрмальском шоссе, сообщили агентству LЕТА Latvijas Valsts ceļi.
Движение на шоссе будет организовано по двум полосам в каждом направлении, ограничение скорости составит 70 километров, местами - 50 км в час.
Ремонт Юрмальского шоссе был начат летом прошлого года и возобновился в этом году.
Шоссе ремонтирует объединение строительных компаний A.C.B. un Binders, затраты на него составят 23 млн евро. Работы планируется завершить к сентябрю этого года.
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