Пт, 26.06.2020
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Движение по двум полосам. На Юрмальском шоссе возобновляются ремонтные работы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 26 июня, возобновляются ремонтные работы на Юрмальском шоссе, сообщили агентству LЕТА Latvijas Valsts ceļi.

Движение на шоссе будет организовано по двум полосам в каждом направлении, ограничение скорости составит 70 километров, местами - 50 км в час.

Ремонт Юрмальского шоссе был начат летом прошлого года и возобновился в этом году.

Шоссе ремонтирует объединение строительных компаний A.C.B. un Binders, затраты на него составят 23 млн евро. Работы планируется завершить к сентябрю этого года.

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