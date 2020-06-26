Движение по двум полосам. На Юрмальском шоссе возобновляются ремонтные работы

Движение на шоссе будет организовано по двум полосам в каждом направлении, ограничение скорости составит 70 километров, местами - 50 км в час.

Ремонт Юрмальского шоссе был начат летом прошлого года и возобновился в этом году.

Шоссе ремонтирует объединение строительных компаний A.C.B. un Binders, затраты на него составят 23 млн евро. Работы планируется завершить к сентябрю этого года.