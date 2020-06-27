Сб, 27.06.2020
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В Латвии - три новых случая Covid-19 за сутки

ФОТО: AFP / Scanpix

За последние сутки в Латвии выявлены три новых случая Covid-19. За сутки проведено 1788 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии сделано 146 874 теста, выявлено 1115 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 932 человека, умерли - 30.

За последние сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19.

В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 178 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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