Человек с Covid-19 проехал на автобусах от Валки до Риги и обратно. Просят отозваться пассажиров

Отозваться просят пассажиров, которые 26 июня ехали по маршруту Валка - Рига и выехали в 5:40 автобусом транспортной компании Valmiera (рейс №760016). Также просят отозваться пассажиров автобуса, которые 26 июня в 13:35 выехали на автобусе Nordeka (рейс №7743) по маршруту Рига - Валмиера - Руйиена, а также пассажиров, которые ехали автобусом Valmiera (рейс №782509) по маршруту Валмиера - Валка в 16:05.

Всем пассажирам, перемещавшимся упомянутыми маршрутами, установлен домашний карантин, необходимо оставаться дома и связаться с эпидемиологом SPKC по номеру телефона 67271738 с 17:00 до 8:30 или по номеру 64281131 в рабочее время с 8:30 до 17 часов.

SPKC напоминает, что любой житель страны может сдать оплаченный государством тест на Covid-19, даже если нет симптомов заболевания.

Для сдачи теста обязательно нужно записаться, позвонив по номеру 8303 в рабочие дни с 8 до 20 часов, по субботам с 9 до 15 часов и по воскресеньям с 9 до 12 часов.

Напоминает SPKC и о приложении "Останови Covid", благодаря которому можно своевременно самоизолироваться, чтобы не ставить под угрозу здоровье семьи, коллег, друзей и других жителей.