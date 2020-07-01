ФОТО: Пресс-фото

«У каждого предприятия своя история успеха, но, как правило, удаче в ней отведена небольшая роль. Ключ к успеху кроется в целенаправленном развитии, упорстве и увлеченности. Необходимо иметь четкое видение того, чего вы хотите достичь, но нельзя забывать, что если всем сердцем не любить свое дело, шансы создать успешный бизнес в долгосрочной перспективе невелики», – отмечает владелец SIA Inbokss Андрис Грикис (Andris Griķis). Рецепт успеха его детища – портала Inbox.lv – состоит из нескольких важных частей.

ФОТО: Пресс-фото

Постепенное, но непрерывное развитие.

SIA Inbokss или Inbox.lv – это предприятие высоких технологий, уже более 20 лет предлагающее свои услуги пользователям Интернета. За эти годы количество активных пользователей сервиса электронной почты Inbox превысило 1 миллион, а сам Inbox.lv уже несколько лет подряд входит в тройку самых любимых брендов Латвии, что подтверждает результаты его деятельности не только в количественном отношении, но и в народном признании.

Стоит признать, что предприятие росло постепенно – в дополнение к сервису электронной почты со временем появлялись все новые услуги: сервис хранения и совместного использования файлов и фотографий, удобный электронный календарь для планирования собраний, встреч и различных мероприятий, и многие другие продукты.

С учетом изменения привычек общества и перехода на мобильные устройства новый толчок к развитию дало создание мобильных приложений, которые высоко оценили пользователи Inbox.

Охота за тенденциями. Нашу команду отличают увлеченность и интерес к развитию отрасли, что позволяет улавливать новейшие тенденции еще до того, как они станут мейнстримом. «Большая часть современных пользователей управляет своей электронной почтой с помощью смартфонов, что еще 5-10 лет назад было трудно себе представить. Но именно тогда – в 2012 году – мы разработали свою первую мобильную версию Inbox Mail, которая была доступна в обоих крупнейших магазинах мобильных приложений, в этом году мы начали сотрудничество с третьим лидером рынка – Huawei AppGallery, и с апреля мобильное приложение Inbox.lv доступно всем пользователям Huawei. Я считаю, что нам всегда удавалось „поймать волну” тенденций, и на этот раз мы тоже поддерживаем созданный Huawei магазин приложений и верим в его потенциал на мировом рынке», – подчеркивает предприниматель, добавив, что с момента появления приложения Inbox.lv в AppGallery его загрузили уже более 26,5 тысячи раз.

Надежные партнеры. «Налаживание и поддержание партнерства – сложное искусство. Я давно понял, что самое важное в этом – взаимное доверие партнеров и заинтересованность обеих сторон в налаживании долгосрочного сотрудничества. В качестве примера могу упомянуть взаимовыгодное сотрудничество с Huawei. Магазин приложений Huawei AppGallery за удивительно короткий срок успел войти в тройку крупнейших магазинов приложений мира по количеству пользователей. В свою очередь, наша платформа электронной почты уже давно является неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей, поэтому она востребована и в виде мобильного приложения. Зная, что среди пользователей Inbox.lv популярны смарт-устройства Huawei, мы были рады возможности обеспечить им удобный доступ к своей электронной почте.

Также нас приятно удивила скорость и качество сотрудничества – благодаря поддержке команды местных специалистов при начале сотрудничества мы получили всю техническую информацию и тестовую аппаратуру, необходимую для того, чтобы эффективно создать компиляцию нашего приложения для магазина приложений Huawei. В результате от первой встречи до появления приложения в AppGallery прошло всего 15 дней».

ФОТО: Пресс-фото

Говоря о будущем приложения, А. Грикис высказал уверенность в дальнейших успехах. Учитывая, что вплоть до 60 % пользователей открывают электронные письма в мобильном телефоне, в свою очередь, 42,3 % утверждают, что готовы удалить свой профиль, если электронная почта не адаптирована к удобному использованию в мобильном телефоне*, такая убежденность несомненно имеет основания.