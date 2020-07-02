В Латвии начинает деятельность международный пассажирский перевозчик FlixBus

Зарегистрированный в Германии международный пассажирский перевозчик FlixBus начнет деятельность в Латвии, Литве и Эстонии, сообщили агентству LETA представители компании.
О намерении зайти на рынок стран Балтии представители FlixBus сообщат на пресс-конференции 8 июля в 12:00.
В мероприятии примет участие исполнительный директор FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаил Леман.
Он сообщит о первых маршрутах FlixBus, бизнес-модели предприятия и планах дальнейшего развития.
Бренд FlixBus принадлежит немецкой компании FlixMobility GmbH. Перевозчик предлагает 2500 пунктов назначения в 29 странах Европы.
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