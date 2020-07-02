В Латвии начинает деятельность международный пассажирский перевозчик FlixBus

О намерении зайти на рынок стран Балтии представители FlixBus сообщат на пресс-конференции 8 июля в 12:00.

В мероприятии примет участие исполнительный директор FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаил Леман.

Он сообщит о первых маршрутах FlixBus, бизнес-модели предприятия и планах дальнейшего развития.

Бренд FlixBus принадлежит немецкой компании FlixMobility GmbH. Перевозчик предлагает 2500 пунктов назначения в 29 странах Европы.