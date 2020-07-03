Страсти по Белорусской АЭС: Литва призывает страны Балтии к бойкоту. Пришлось вмешаться ЕК

Он отметил, что позицию Латвии по поводу покупки произведенной на АЭС электроэнергии уже сформулировало правительство, которое считает, что "в определенных ситуациях у нас пока нет причин полностью на сто процентов отказываться от закупок". В то же время президент указал, что его личное мнение немного отличается от позиции правительства.

Левитс подчеркнул, что роль посредника в этом вопросе играет Еврокомиссия, которая уже подготовила предложения, с которыми Латвия и Эстония согласились, а сейчас комиссия, возможно, работает над их улучшением. В этих предложениях будет сформулирована позиция стран Балтии по закупкам энергии у БелАЭС.

На вопрос, не странно ли, что страны Балтии сами не в состоянии достичь соглашения по этому вопросу, Левитс ответил, что "здесь необходимо умение сотрудничать" и иногда может быть полезен посредник, каким в настоящее время является Еврокомиссия.

Как сообщалось, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором стремится обратить внимание Еврокомиссии на угрозу реализуемого в Островце проекта БелАЭС для безопасности и благополучия жителей Литвы, Балтийского региона и Евросоюза.

В письме литовский премьер подчеркнул, что Беларусь не взяла на себя обязательство реализовать абсолютное большинство существенных требований безопасности и не реализовала их.

Эти требования подготовили европейские и международные эксперты, поэтому необходимо, чтобы Еврокомиссия незамедлительно прибегла к дополнительным совместным действиям и подключилась на высшем политическом уровне к этой проблеме с тем, чтобы БелАЭС не начала действовать и была обеспечена безопасность Литвы и ЕС, говорится в заявлении пресс-службы правительства Литвы.

"Мы находимся на критическом этапе, когда можно предотвратить негативные последствия для ЕС в сферах безопасности, экологии, здравоохранения, права и политики.

Беларуси должен быть послан политический сигнал о том, что электроэнергия, произведенная на БелАЭС, не попадет на рынок ЕС", - отметил Сквернялис в своем письме.

Он призвал ЕС укреплять готовность Балтийского региона к аварийным ситуациям и учредить в Литве соответствующий центр ЕС для реакции на ядерные, химические, биологические и радиационные инциденты.

"Если Беларусь не остановит работы по запуску эксплуатации небезопасной АЭС, требуется лидерство ЕС, чтобы были внедрены системы мониторинга и реагирования на атомные аварии в Литве и Беларуси, чтобы за ними наблюдали и контролировали", - подчеркнул премьер.

В конце июня президент Литвы Гитанас Науседа также обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посредничать в поисках странами Балтии соглашения о бойкоте электроэнергии с БелАЭС. По его словам, перенос вопроса на уровень Евросоюза дает больше возможностей его решить.

Контекст: Сейчас Литва ведет переговоры с Латвией и Эстонией о торговле электроэнергией с третьими странами, однако поскольку у Латвии есть возражения, пока не удается договориться о солидарном бойкоте тремя странами электроэнергии с БелАЭС.

Литва - самый строгий критик БелАЭС, страна готова бойкотировать выход электроэнергии с этой станции на рынок.

Минск отклоняет критику Вильнюса относительно опасности БелАЭС.