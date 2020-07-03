Латвия расширила список стран, после возвращения из которых нужно соблюдать самоизоляцию

За последние недели произошел рост заболеваемости Covid-19 в отдельных странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также других странах, с которыми разрешено пассажирское сообщение. С сегодняшнего дня требование двухнедельной самоизоляции будет распространяться также на людей, возвращающихся из Чехии и Монако, где заболеваемость превысила допустимый рубеж в 16 случаев на 100 тыс. жителей.

Также самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из Черногории и Сербии. Эти страны входят в список 15 "безопасных стран", для которых ЕС с 1 июля открыл внешние границы.

Тем, кто уже заказал билет для поездки в одну из упомянутых стран, по возвращению в Латвию придется соблюдать самоизоляцию. Такое требование относится и путешествующим транзитом, в частности, если путешественник проехал через эти страны или находился в аэропорту в целях пересадки.

SPKC и Минздрав все еще не рекомендуют без необходимости выезжать за пределы Латвии, ведь эпидемиологическая ситуация постоянно меняется.

В Латвии заболеваемость на данный момент составляет 0,7 случая на 100 тыс. жителей и продолжает падать.

В остальных странах Балтии также отмечается сокращение заболеваемости. В Эстонии этот показатель упал до 1 случая заражения на 100 тыс. жителей, а в Литве до 1,5 случая. По данным на 26 июня, заболеваемость в Литве составляла 2 случая на 100 тыс. человек, а в Эстонии - 1,4 случая.

Наибольшая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ по-прежнему регистрируется в Швеции, где она составляет 144,5 случая на 100 тыс. жителей. Второе место по заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ занимает Люксембург (48,6 случая), а третье - Португалия (46 случаев).