Рига: в 2019 году почти 43% пассажиров в общественном транспорте ездили бесплатно

В 2019 году общественный транспорт выполнил 2,63 млн рейсов, перевезя 134,4 млн пассажиров. Предоставленные самоуправлением 100%-ые льготы на проезд использовали 42,8%, частичные - 27,6% пассажиров. Предоставленные государством льготы использовали 4,5% пассажиров.

Из всех транспортных средств низкопольными были 97% автобусов, 28% трамваев и все троллейбусы, что обеспечивает доступность транспорта для людей с ограниченными возможностями.

Маршрутная сеть общественного транспорта в Риге состоит из 54 автобусных, восьми трамвайных и 17 троллейбусных маршрутов.