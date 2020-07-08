В Латвии вторые сутки подряд выявлено семь новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В минувшие сутки сделано 1773 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 162 054.
Заболевание выявлено у 1141 человека, 30 человек умерли.
Выздоровели к сегодняшнему дню 1008 человек.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. Всего из стационаров выписан 181 пациент.
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