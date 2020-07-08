Lux Express восстанавливает регулярное сообщение между Тарту и Ригой

Автобус будет отправляться ежедневно утром из Тарту в Ригу в 6:25 и вечером в 18:45 в обратном направлении. На маршруте есть остановка в городе Валга.

По словам коммерческого директора сети международных линий Lux Express Райта Реммеля, в Риге конечная остановка на данном рейсе будет в аэропорту.

"Для жителей Тарту и южной Эстонии возможность добраться с комфортом прямым рейсом непосредственно до аэропорта Риги удобнее и проще, чем через Таллин или на собственном автомобиле", - отметил Реммель.

Автобус из Тарту прибывает в столицу Латвии в 10:20, что также подходит для совершения прогулки по городу. "За полдня можно прекрасно провести время в Риге и изучить основные достопримечательности, при этом развлечений здесь достаточно и для тех, кто приехал на несколько дней. Кроме того, в непосредственной близости от автовокзала можно сесть на электричку и посетить латвийский летний курорт Юрмалу. Таким образом, для жителей южной Эстонии открывается новая и удобная возможность отправиться на отдых к своим соседям", - сказал Реммель.

Планируется, что рейсы между Тарту и Ригой будут выполняться до конца лета, но при наличии спроса маршрут может стать постоянным. "Линия между Тарту и Ригой напрямую связана с нашими российскими маршрутами, она дает возможность путешествовать из Риги через Тарту в Петербург или Москву. До сих пор не известны даты открытия границ с Россией, поэтому, несмотря на отсутствие возможности отправиться дальше в российские города, мы надеемся на достаточный пассажиропоток между Ригой и Тарту", - добавил представитель компании.

После отмены чрезвычайной ситуации среди международных маршрутов Lux Express наиболее популярными являются линия Таллин-Рига и направление между Ригой и Вильнюсом.

"Две недели назад мы возобновили рейсы на линии Вильнюс-Варшава. Туристы начали активно путешествовать и на данном направлении, но для восстановления прежнего уровня пассажиропотока может потребоваться даже больше времени, чем мы предполагали ранее. Надеемся, что пассажиры сделают выбор в пользу удобного, простого и безвредного для окружающей среды автобусного транспорта. Тогда и мы сможем предложить больше отправлений и более гибкие возможности для путешествий", - отметил Реммель.