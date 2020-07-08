PTAC проследил, как менялись цены на маски. Главные выводы

PTAC напоминает, что с началом пандемии Covid-19 спрос на предметы первой необходимости, дезинфицирующие средства и маски для лица в мире и в Латвии быстро увеличился. С марта этого года PTAC начал мониторинг продуктов в этих трех группах товаров, чтобы сделать вывод о доступности и ценах на эти продукты в торговых точках и интернет-магазинах.

PTAC сообщает, 9 марта был начат мониторинг цен на товары первой необходимости в четырех крупнейших интернет-магазинах потребительских товаров, а 19 марта - в семи крупнейших сетях розничной торговли.

После оценки данных, собранных за период с 9 марта по 5 июня, PTAC пришел к выводу, что цены на товары первой необходимости не изменились в 45% случаев, в 43% случаев на товары проводились акции, в 4% случаев цены на товары были снижены, а в 7% цены увеличились.

Учитывая возросший спрос на дезинфицирующие средства, 7 апреля этого года был начат мониторинг цен и на эти товары в 31 торговой точке. В местах торговли было констатировано 144 доступных для покупки дезинфицирующих средства, из которых только шесть дезинфицирующих средств подорожали.

За период мониторинга наблюдалось значительное увеличение предложения дезинфицирующих средств и снижение средней цены за литр -

в среднем с 30,98 до 22,38 евро за литр или на 28%.

В начале мониторинга дезинфицирующие средства во многих торговых точках не были доступны, однако их ассортимент увеличивался каждую неделю.

Кроме того, с 5 мая этого года PTAC начал отслеживать доступность и цены на маски для лица в 230 местах торговли, 59% из которых составили торговые точки, а 41% - онлайн-магазины.

Во время мониторинга было установлено, что для покупки доступны все типы масок для лица, однако доступность медицинских масок сравнительно ниже.

Особенно широк ассортимент гигиенических масок, в том числе различных тканевых масок местного производства.

В результате мониторинга, проведенного PTAC, было констатировано, что 49% проверенных респираторов и 22% гигиенических масок не соответствуют требованиям.

Цены на маски для лица за период мониторинга снизились.

PTAC пришел к выводу, что, если средняя цена на респираторы в начале мониторинга составляла 5,85 евро за штуку, то в конце мая она снизилась до 5,28 евро за штуку. Также значительно снизились цены на гигиенические маски - с 2,75 евро за штуку до 1,97 евро за штуку и на медицинские маски - с 1,20 евро за штуку до 0,74 евро за штуку.