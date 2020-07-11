Работу по субботам возобновляют 40 отделений Latvijas pasts

40 отделений Latvijas pasts по всей Латвии с 11 июля дня возобновляют работу по субботам, сообщила агентству LETA представитель предприятия Винета Даниелсоне.
В эти выходные обслуживание клиентов по субботам и/или воскресеньям возобновляют почтовые отделения в Риге, Марупе, Алуксне, Бауске, Цесисе, Даугавпилсе, Добеле, Гулбене, Елгаве, Екабпилсе, Краславе, Кулдиге, Лиелварде, Лиепае, Лимбажи, Лудзе, Мадоне, Огре, Озолниеки, Салдусе, Скрунде, Стренчи, Талси, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.
Время работы почтовых отделений, которые возобновляют работу в выходные дни, можно узнать на сайте Latvijas pasts.
В целом по всей стране у Latvijas pasts более 600 отделений и мест предоставления почтовых услуг.
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