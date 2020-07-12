Господдержка после Covid-19: деньги в основном получили госсектор и предприятия

СФД обобщил данные о поддержке во время кризиса из-за Covid-19 и после него. В период кризиса поддержка предпринимательства составила 612,2 млн евро, государственных предприятий и госсектора в целом - 603 млн евро. Поддержка населения и работающих в период кризиса составила 203 млн евро.

В период после кризиса государственная поддержка предпринимателей составила 223 млн евро, госпредприятий и госсектора в целом - 311 млн евро, населения и работающих - 55,1 млн евро.

Совет отмечает, что в пакете мер поддержки после кризиса удельный вес получателей не изменился - по-прежнему самая большая поддержка в размере около 51% выделена государственным предприятиям и госсектору в целом. Предприниматели получат около 36% общего объема поддержки, население и работающие - около 14%.

В целом запланированный объем поддержки по уменьшению последствий кризиса составляет около 9% от валового внутреннего продукта, что сравнительно много, отмечает СФД.