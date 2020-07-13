Пн, 13.07.2020
Латвия хочет начать переговоры с США о возможном размещении в нашей стране контингента вооруженных сил этого государства и готова покрыть связанные с этим расходы. Артис Пабрикс, министр обороны

Tallink организует два дополнительных рейса из Риги в Хельсинки

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Из-за высокого спроса паром Romantika эстонского оператора Tallink в июле и августе совершит два дополнительных рейса из Риги в Хельсинки - 24 июля и 7 августа.

Ранее паром Romantika курсировал на маршруте Рига-Стокгольм.

Паром выйдет из Риги в 16.00 и прибудет в Хельсинки на следующее утро в 11.15, а из Хельсинки выйдет в 17.00 и прибудет в Ригу в 12.00 следующего дня.

В Хельсинки судно причалит на терминале Olympiaterminal.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ