Tallink организует два дополнительных рейса из Риги в Хельсинки

Из-за высокого спроса паром Romantika эстонского оператора Tallink в июле и августе совершит два дополнительных рейса из Риги в Хельсинки - 24 июля и 7 августа.
Ранее паром Romantika курсировал на маршруте Рига-Стокгольм.
Паром выйдет из Риги в 16.00 и прибудет в Хельсинки на следующее утро в 11.15, а из Хельсинки выйдет в 17.00 и прибудет в Ригу в 12.00 следующего дня.
В Хельсинки судно причалит на терминале Olympiaterminal.
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