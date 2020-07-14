Кокосовых фермеров Таиланда обвинили в использовании труда обезьян

Заместитель министра сельского хозяйства страны Мананья Таисет на прошлой неделе заявил, что тайские производители кокосов почти полностью используют человеческий труд.

"Даже всех обитающих в джунглях обезьян не хватило бы, чтобы собрать урожай кокосов", - заявил Мананья, указав, что в стране выращиванием кокосов на экспорт занимаются более 200 000 фермеров.

Эти сообщения властей Таиланда - новый поворот в скандале, который начался в середине июня, когда РЕТА выступила с сообщением, что на кокосовых плантациях Таиланда при сборе урожая используют специально дрессированных обезьян, которые, посаженные на цепь, поднимаются на пальму за кокосами.

После этого сообщения несколько британских сетей магазинов перестали торговать таиландскими кокосами и продуктами из них. В скандал на стороне РЕТА вмешалась и подруга премьера Бориса Джонсона Керри Саймондс, которая призвала и другие сети магазинов бойкотировать тайские продукты из кокосов. Этот шаг - серьезный удар по экспорту Таиланда, так как Великобритания образует примерно 8% экспорта кокосового масла, что в прошлом году составило 396 миллионов евро.

В конце прошлой недели РЕТА сообщила, что сообщение Таиланда не соответствует правде.

"Попытки кокосовой индустрии Таиланда обойти эту проблему, называя различные числа, только показывают миру, что страна пытается действовать как и раньше - держать обезьян прикованными", - сообщила представитель азиатского отдела РЕТА Нирали Шах.

В свою очередь тренер обезьян Нирун Вонгванич из провинции Сурат Тани на юге страны указал, что большую часть предусмотренных для экспорта кокосов собирают люди. Обезьян используют только на отдельных плантациях на юге страны, чтобы собрать кокосы с самых высоких пальм.

Вонгваничу уже 30 лет принадлежит школа обезьян, в которой животных обучают забираться на пальмы и спускать кокосы, однако он утверждает, что они не прикованы к дереву. В школе в течение года возможно обучить шесть-семь обезьян.

"Утверждения РЕТА не соответствуют правде. Я обучаю обезьян уже более 30 лет, у меня с ними образовалась особая связь", - утверждает Вонгванич.