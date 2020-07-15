Ср, 15.07.2020
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Эксперимент с улицей Тербатас затронет и Верманский парк: здесь тоже будут торговать!

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В связи с реализацией идеи "летней улицы" на улице Тербатас в течение месяца будет разрешена уличная торговля и в Верманском парке. Такое решение в среду, 15 июля, приняла временная администрация Рижской думы.

Торговля в парке, вероятно, будет происходить в выходные дни, так как ожидается большой наплыв торговцев, и им всем будет сложно предоставить торговые места на улице Тербатас.

Уличная торговля в Верманском парке будет проходить с 17 июля по 16 августа. Торговля разрешена с 10 до 22 часов.

Как сообщалось, с 21:45 15 июля по 16 августа для движения транспорта будет закрыта улица Тербатас в Риге, которая превратится в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.

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