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Между странами Балтии, Польшей и Германией пассажирские перевозки начинает еще одна компания

ФОТО: Reuters / Scanpix

Зарегистрированная в Германии международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, с четверга, 16 июля, начнет выполнять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией. Первый рейс состоится в 15 часов, когда автобус отправится в поездку из Таллина в Варшаву.

По словам исполнительного директора FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаила Лемана, выход на рынок балтийских стран планировался в первом полугодии, но планы скорректировали пандемия коронавируса и стремление создать сеть перевозок.

FlixBus спланировала пять маршрутов: Рига - Варшава, Каунас - Варшава, Рига - Каунас - Варшава - Ломжа - Варшава, Таллинн - Рига - Варшава и Вильнюс - Варшава - Берлин. В Литве эти маршруты будут также проходить через Паневежис, Друскининкай, Мариямполе и Шяуляй.

FlixBus работает в 29 городах Европы, обслуживая около 2,5 тыс. автобусных линий.

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