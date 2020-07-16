Между странами Балтии, Польшей и Германией пассажирские перевозки начинает еще одна компания

Зарегистрированная в Германии международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, с четверга, 16 июля, начнет выполнять перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией. Первый рейс состоится в 15 часов, когда автобус отправится в поездку из Таллина в Варшаву.