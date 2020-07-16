FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 610 евро

В то же время для банка определен ряд юридических обязательств, включая подачу в FKTK плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков, проведение независимой оценки соответствия и эффективности системы внутреннего контроля в сфере борьбы с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением ОМП.

Во время целевой проверки в Signet Bank FKTK констатировала нарушения и недостатки, связанные с недостаточно эффективной системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и неэффективным управлением рисками.

"Заслушав разъяснения руководства банка, FKTK не получила уверенности в том, что банк полностью понимает природу нарушений и изменит свой нынешний подход, обеспечив тем самым предотвращение нарушений и полноценную работу системы внутреннего контроля. FKTK пришла к выводу, что банк не признает нарушения и соглашается внести изменения только из-за мнения FKTK. Однако FKTK ожидает, что банк обеспечит соблюдение нормативов не только формально, но и по сути, чтобы предотвратить риски легализации преступно нажитых средств", - сообщает FKTK.

В соответствии с решением FKTK банк в установленный срок должен представить план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Сумма штрафа составляет 85% от максимальной и 10% от годового оборота банка.

Банк должен уплатить штраф в государственный бюджет в течение одного месяца со дня вступления в силу соответствующего административного акта.