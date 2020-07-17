Пунтулис: строительство концертного зала не означают, что старое здание нужно сносить

Министр отметил, что решение правительства поставило точку в многолетней дискуссии, которая началась еще в конце 80-х гг. прошлого века, но новый концертный зал никогда не будет построен, если и дальше будут продолжаться длительные и сложные дискуссии.

По словам Пунтулиса, первоочередная задача - построить концертный зал, а не снести имеющееся здание, так как существует возможность, что проект может быть улучшен, чтобы интегрировать старое здание в новое.

Поэтому уже в августе-сентябре состоится пленэр архитекторов, на котором будут обсуждаться лучшие решения по реализации проекта.

"Разумеется, мы будем достаточно широко разъяснять общественности, как и почему реализуется проект, потому что нам не нужно враждебное отношение по этому вопросу", - добавил глава Минкультуры.

Как сообщалось, решение правительства строить концертный на месте ВТЦ вызвало возражения группы архитекторов, которые призвали присвоить этому зданию статус памятника культуры.