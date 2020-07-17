Некоторые - незначительно, другие - в три раза. Гостевые дома и кемпинги в Латвии поднимают цены

"Рост цен на услуги понятен", - прокомментировала исполнительный директор Латвийской ассоциации отелей и ресторанов Санта Граиксте. "В этом году сезон длится всего пару месяцев. Три, четыре месяца, чтобы накопить деньги на межсезонье и погасить долги".

Владельцы кемпингов объясняют, что в этом сезоне цены они повышают из-за высокого спроса.

Кемпинг Ronīši: "Цены изменились, они увеличились, что-то изменилось. Да, немного изменились цены".

Комплекс отдыха Meža salas: "В настоящее время в Латвии мы одни из самых дешевых. Мы единственные, кто поднял цены немного, другие подняли на треть".

Кемпинг Jūrasdzeņi: "Цены не менялись уже года, этот год не стал исключением. В этом году мы лишь добавили плату в размере 5 евро к стоимости уборки за все время проживания. Надеемся, ситуация в мире не ухудшится, сельский туризм намного безопаснее любого супермаркета".

Кемпинг Piejūras: "У нас есть цены зимнего сезона и летнего сезона. Можно получить скидку, если вы рассчитываетесь "вентами"".

Кемпинг Pabērzs: "Спрос больше, поэтому цены изменились".

Служба новостей ReTV связалась с десятками гостевых домов по всей стране и обнаружила, что в некоторых случаях цены поднялись до невиданного до сих пор уровня. Все эксперты говорят - такая цена формируется из-за высокого спроса.