Хотят упростить строительство новых, дешевых съемных квартир

В Латвии строятся новые многоквартирные дома, но их очень мало. За последние неполных 30 лет количество построенных квартир - всего 4% от общего числа. Кроме того, мало кто может позволить себе купить квартиру в новостройке.

"Надо сказать, что цель проекта в целом сделать более доступными квартиры в Латвии", - говорит государственный секретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис. Он указывает, что министерство создаст два типовых проекта зданий, которые, как планируется, будут способствовать строительству новых и гораздо более доступных квартир в Латвии. Для их строительства планируется использовать материалы, изготовленные в Латвии. Проекты будут доступны любому девелоперу бесплатно.

Эдмунд Валантис отмечает, что такие проекты упростят строительство домов, так как не надо будет разрабатывать новые строительные проекты, а также такие проекты будут способствовать развитию местного производства стройматериалов.

Например, одним из типовых проектов будет многоквартирное здание из деревянных панелей, изготовленных в Латвии. На разработку типовых строительных проектов Министерство экономики потратит 426 000 евро. Чтобы воплотить эту идею, министерство организует закупку.

Подсчеты министерства указывают, что разработка строительного проекта составляет до 8% от общей стоимости строительства.

Это будет та часть, которая позволит сэкономить деньги при разработке типового строительного проекта. Дополнительно планируется уравновесить Закон об аренде жилых помещений. Владельцу такого здания будет проще избавиться от неплательщиков.

"Эти типовые проекты для аренды домов такой маленький шажок, в правильном направлении, конечно, но это ничего не решает принципиально", - рассказывает передаче 900 sekundes руководитель девелопера YIT Latvija Андрис Боже. Он указывает, что затраты на проектирование не превышают 4%. Говоря о деревянных многоквартирных домах, они всюду считаются дорогими и эксклюзивными. В Латвии еще ни одного такого дома не построено хотя бы потому, что требования для этого очень сложные.

Андрис Боже говорит, что нет экономического обоснования для строительства таких домов. По его словам, строительство бетонных зданий удобнее, быстрее, эффективнее и лучше в плане затрат.

Есть много других способов, как снизить затраты девелоперам. Например, не облагать налогом на недвижимость многоквартирные здания, которые еще строятся.

Председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш критически относится к намерениям министерства. Он обращает особое внимание на Закон о квартирной собственности, который предусматривает, что на одном земельном участке может быть только одно здание, чтобы можно было разделить его на квартиры.

"В Риге эти земельные участки разные, и иногда очень выгодно разместить два здания на одном участке земли, создать одну игровую площадку для обоих зданий, одно хранилище мусора для этих двух зданий, но этого делать нельзя, потому что закон о квартирах запрещает разделять эти здания на квартиры", - обращает внимание председатель правления Bonava Latvija.

Альянс девелоперов отправил свои предложения в Сейм, пока неизвестно, поддержат ли их. В свою очередь, идея типовых проектов министерства уже получила зеленый свет.