Covid-19 выявил многие проблемы. Госконтроль начал "целевые проверки"

Госконтроль оценит обоснованность использования предоставленного для преодоления кризиса Covid-19 финансирования, сообщила госконтролер Элита Круминя.
Она подчеркнула, что после объявления чрезвычайного положения в марте этого года Госконтроль обратился к премьер-министру Кришьянису Кариньшу и отраслевым министрам с предложением о сотрудничестве, чтобы должностные лица могли убедиться в том, что финансирование, выделенное для преодоления кризиса Covid-19, расходуется целесообразно.
Перепланировав свою работу в соответствии с обстоятельствами чрезвычайного положения, Госконтроль начал проведение "целевых проверок".
Большая часть проверок будет проводиться Госконтролем в рамках ежегодных финансовых ревизий. Промежуточные отчеты будут опубликованы в течение 2020 и 2021 годов.
Круминя подчеркнула, что кризис Covid-19 высветил многие проблемы и слабые места, поэтому Госконтроль хочет выяснить, какая система не работает и что следует улучшить.
По словам госконтролера, в ближайшие месяцы учреждение опубликует промежуточные отчеты о нескольких проверках целесообразности использования выделенных для борьбы с кризисом Covid-19 средств, например, средств на доплаты медикам, полицейским и работникам мест лишения свободы, выплаты пособий за простой, обеспечения удаленного обучения и т.д.
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