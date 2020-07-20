Covid-19 выявил многие проблемы. Госконтроль начал "целевые проверки"

Она подчеркнула, что после объявления чрезвычайного положения в марте этого года Госконтроль обратился к премьер-министру Кришьянису Кариньшу и отраслевым министрам с предложением о сотрудничестве, чтобы должностные лица могли убедиться в том, что финансирование, выделенное для преодоления кризиса Covid-19, расходуется целесообразно.

Перепланировав свою работу в соответствии с обстоятельствами чрезвычайного положения, Госконтроль начал проведение "целевых проверок".

Большая часть проверок будет проводиться Госконтролем в рамках ежегодных финансовых ревизий. Промежуточные отчеты будут опубликованы в течение 2020 и 2021 годов.

Круминя подчеркнула, что кризис Covid-19 высветил многие проблемы и слабые места, поэтому Госконтроль хочет выяснить, какая система не работает и что следует улучшить.

По словам госконтролера, в ближайшие месяцы учреждение опубликует промежуточные отчеты о нескольких проверках целесообразности использования выделенных для борьбы с кризисом Covid-19 средств, например, средств на доплаты медикам, полицейским и работникам мест лишения свободы, выплаты пособий за простой, обеспечения удаленного обучения и т.д.