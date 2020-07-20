Начат сбор подписей за введение 5%-ной ставки PVN на продукты питания

Инициативу снижения PVN на продукты питания выдвинула сеть розничной торговли Maxima Latvija в сотрудничестве с сельскохозяйственными организациями - Советом по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций и Крестьянским сеймом.

Авторы инициативы ожидают, что к инициативе присоединятся и другие организации и представители гражданского общества с учетом актуальности этой темы в условиях экономического спада и снижения покупательной способности.

"Снижение PVN позволит уменьшить повседневные расходы людей на продовольствие, тем самым способствуя и росту местных производителей. Правительства эффективно осуществили подобные меры в ряде европейских стран, применив более низкую ставку PVN именно к продуктам питания. Это одновременно разогревает экономику, служит поддержкой семьям, социально менее защищенным жителям, а более зажиточным людям позволяет расходы на продукты питания перенаправить на другие цели", - заявил Янис Ванагс, корпоративный руководитель Maxima Latvija.