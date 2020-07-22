Организаторы мероприятий просят господдержки до полной отмены ограничений из-за Covid-19

Латвийская ассоциация продюсеров мероприятий, Латвийский союз продюсеров, Общество самозанятых музыкантов, Латвийский форум мероприятий, Латвийское общество развития музыки и другие представители отрасли в письме призывают к немедленным действиям по оказанию помощи сектору, пострадавшему от кризиса.

В письме они призывают сохранить программы поддержки, введенные во время чрезвычайного положения, и будущие механизмы поддержки отрасли до тех пор, пока ограничения не будут сняты полностью, а для исполнителей неакадемической музыки - еще в течение шести месяцев после отмены ограничений.

"Ограничения продолжают оказывать существенное влияние на жизнеспособность сектора, а доступность механизмов поддержки с конца июня значительно снизилась", - говорится в письме.

Авторы письма также просят разработать программу поддержки организаторов публичных мероприятий, которые были объявлены до 12 марта 2020 года и позже перенесены на осень, но и осенью не состоятся из-за эпидемиологических ограничений.

Индустрия также просит адаптировать ограничения на проведение мероприятий и собраний к специфике мероприятий, применять эти правила в одинаковой степени в отношении всех отраслей, в качестве критериев используя проценты от максимальной вместительности места проведения мероприятия, количество квадратных метров на одного человека, а также дистанцию между посетителями в один метр.

Организаторы мероприятий призывают к устранению неравных условий конкуренции в местах проведения государственных, муниципальных и частных мероприятий, а также освободить места проведения мероприятий от налога на недвижимость.

Кроме того, организаторы мероприятий призывают ввести механизм контроля за нарушителями ограничений в отношении публичных мероприятий.