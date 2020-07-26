Рыжему из "Иванушек International" - 50! Как он сейчас живет?

Развод с женой

Осенью 2019 года в СМИ появилась информация, что Андрей Григорьев-Аполлонов разводится со своей второй супругой Мариной Банковой. Вместе они жили с 2003 года. Женщина родила ему двоих детей - Ивана и Артемия. Инициатором развода стала Банкова. Она ушла от артиста и была беременна от своего нового возлюбленного баскетболиста "Зенита" Андрея Зубкова. В декабре 2019 года Зубков и Банкова поженились, а в январе 2020 у пары родился сын Александр.

Андрей не захотел обсуждать с журналистами подробности своего развода. Он также отказал Андрею Малахову в приглашении на программу и пошутил, что лучше сходит на "Дом-2" или к Ларисе Гузеевой.

Злоупотребление алкоголем. Был ли повод?

Продюсер Игорь Матвиенко в интервью отмечал, что у Григорьева-Аполлонова такая проблема есть. Она существовала еще до развода.

Андрей все воспринял с шуткой и согласился с Матвиенко, что он правильно делает,ч то отчитывает за излишнее употребление спиртного.

Экс-помощница певца Олеся Сазыкина заявила журналистам, что проблема с алкоголем обострилась в период самоизоляции.

"Андрей расстроен, концертов нет. Плюс у него всегда были проблемы с алкоголем, а сейчас второй месяц самоизоляции, у него полная "раслабуха", - цитирует девушку "Московский комсомолец".

Но звезды уже не раз говорили, что Сазыкиной доверять нельзя. Многие артисты ее называют самозванкой и мошенницей.

Лже-помощница заявила, что родила от него сына.

Та самая экс-помощница Олеся Сазыкина зимой заявила, что именно Григорьев-Апполонов является отцом ее сына, родившегося в 2013 году. Певец не стал терпеть эту ложь и на программе "Пусть говорят" сдал ДНК-тест на отцовство. Результаты теста показали, что он не является отцом ребенка Сазыкиной.

Адвокаты артиста настаивают, что Олеся самозванка и она вообще никогда не была помощницей артиста, хотя регулярно об этом говорит в интервью.

Этот факт подтверждает супруга другого участника "Иванушек" Кирилла Андреева. Лола Андреева подчеркивает, что все давно знают, что эта девушка настоящая обманщица.

Артист сменил имидж и оправился на отдых

Сначала поклонникам казалось, что Григорьева-Аполлонова выглядит опухшим и набрал лишний вес. Но на последних фото он в неплохой форме. Сейчас он много времени проводит в Сочи. Это видно по его Instagram-аккаунту. Андрей изрядно загорел и отпустил бороду. О личной жизни певец не говорит.