"Перенес на ногах": Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Об этом он рассказал при посещении войсковой части внутренних войск МВД, пишет "Дождь" со ссылкой на "БелТА".
"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил он.
По мнению Лукашенко, у 97% заразившихся в стране болезнь протекает бессимптомно.
"Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - сказал он.
Напомним, в начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь победила эпидемию.
По данным на 28 июля, в стране зафиксировали 67 251 случай заражения Covid-19. По официальным данным, за время эпидемии умерли 538 человек.
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