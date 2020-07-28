"Перенес на ногах": Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил он.

По мнению Лукашенко, у 97% заразившихся в стране болезнь протекает бессимптомно.

"Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - сказал он.

Напомним, в начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь победила эпидемию.

По данным на 28 июля, в стране зафиксировали 67 251 случай заражения Covid-19. По официальным данным, за время эпидемии умерли 538 человек.